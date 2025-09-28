menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Ratusan Pesilat Betawi Unjuk Kebolehan Memperebutkan Piala Gubenur Pramono Anung

Ratusan Pesilat Betawi Unjuk Kebolehan Memperebutkan Piala Gubenur Pramono Anung

Ratusan Pesilat Betawi Unjuk Kebolehan Memperebutkan Piala Gubenur Pramono Anung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Majelis Adat Bamus Suku Betawi 1982 Nachrowi Ramli saat membuka festival pencak silat. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 150 lebih pesilat Betawi dari seluruh DKI Jakarta unjuk kebolehan di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jaktim, Minggu (27/9) siang.

Berkumpulnya para jago silat dari seluruh Jakarta itu untuk memperebutkan piala gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dalam Festival Pencak Silat Betawi.

Kegiatan itu diselenggarakan Bamus Suku Betawi 1982 pimpinan Zainuddin atau biasa disapa Haji Oding selama dua hari, untuk kelompok usia pelajar dan bebas usia.

Baca Juga:

Ketua Majelis Adat Bamus Suku Betawi 1982 Nachrowi Ramli mengungkapkan kegiatan itu merupakan upaya menjaga dan melestarikan kebudayaan Betawi di Jakarta yang dinilai hampir mengalami kepunahan di tengah kemajuan zaman.

"Dengan kegiatan yang diselenggarakan Bamus Suku Betawi 1982 seperti lomba pantun, lomba tari, lomba kuliner dan lomba silat yang berlangsung hari ini,” kata dia.

Dia menyebut bahwa Bamus Suku Betawi ingin melestarikan, menjaring bibit-bibit muda dalam mengembangkan dan meningkatkan prestasi.

Baca Juga:

“Khususnya di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi," ujar dia.

Menurut Ketum Perkumpulan Pencak Silat (PPS) Putra Betawi yang menghimpun 127 perguruan silat aliran Betawi dan merupakan perguruan silat historis pendiri PB IPSI.

Sejumlah pesilat dari DKI Jakarta mengikuti kegiatan kejuaraan Piala Gubernur Pramono Anung di TMII, Jaktim.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI