Ratusan PNS dan PPPK Digembleng di Pusat Latihan Tempur

jpnn.com - KUTAI KARTANEGARA - Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan sumber daya aparatur yang andal sebagai bagian dari transformasi menuju IKN sebagai Ibu Kota Politik 2028.

Diketahui, IKN dibangun pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

"Sumber daya aparatur IKN dipersiapkan yang andal dengan dilatih memiliki ketangguhan mental, kepemimpinan, serta wawasan kebangsaan," ujar Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto ketika ditanya mengenai kesiapan aparatur IKN di Amborawang, Kutai Kartanegara, Kamis (6/11).

"Dilatihnya pada aparatur IKN itu merupakan bagian dari transformasi menuju IKN sebagai Ibu Kota Politik 2028," tambahnya.

Otorita IKN memperkuat karakter aparatur sipil negara (ASN) melalui pelaksanaan retret pegawai 2025 diikuti193 peserta, terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK).

Retret dilaksanakan di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Amborawang, Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman.

Peserta yang mengikuti retret tersebut, jelas Bimo Adi Nursanthyasto, terdiri dari 118 peserta laki-laki dan 75 peserta perempuan.

Diharapkan dengan dilatihnya aparatur IKN melalui retret tersebut menjadi fondasi perubahan mewujudkan tim yang solid dan siap menjalankan amanah besar Otorita IKN.