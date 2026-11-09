Ratusan PPPK Paruh Waktu Aman, Beberapa Bulan Lagi Naik Level

jpnn.com - BENGKULU - Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu memperpanjang kontrak 400 PPPK paruh waktu.

Perpanjangan kontrak bagi PPPK paruh waktu tersebut dilakukan sebagai bentuk keseriusan Pemkot Bengkulu dalam memberikan kepastian kerja bagi para pegawai yang selama ini telah berkontribusi dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada Masyarakat.

Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi di Bengkulu, Minggu (8/11), mengatakan perpanjangan kontrak tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap nasib dan keberlangsungan pekerjaan para PPPK paruh waktu.

Untuk itu, para PPPK paruh waktu yang telah mendapat perpanjangan kontrak diharapkan dapat menjalankan tugas secara profesional, disiplin, serta mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di Kota Bengkulu

Sementara itu, Pemkot Bengkulu tidak memperpanjang kontrak enam PPPK paruh waktu karena melanggar aturan kedisiplinan.

"Untuk PPPK paruh waktu itu kami evaluasi setiap tahun. Dari evaluasi tersebut memang ada beberapa tidak diperpanjang, ada juga dengan keinginan sendiri untuk tidak melanjutkan kontraknya," sebut Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Bengkulu Medy Pebriansyah.

Dia menerangkan bahwa perpanjangan kontrak khususnya bagi PPPK paruh waktu dilakukan setiap tahun, berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan melalui laporan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dikatakan bahwa Pemkot Bengkulu terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna memastikan setiap pegawai menjalankan tugas sesuai tanggung jawab, target kerja, dan standar yang telah ditetapkan.