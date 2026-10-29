Ratusan PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu Diminta Mengembalikan Uang, Tenggat Akhir 2026

jpnn.com - CIANJUR - Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, meminta 120 orang ASN berstatus PNS dan PPPK yang menerima bantuan sosial sepanjang 2025 untuk mengembalikan dana bansos tersebut sesuai nominal yang telah diterima.

Plt Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Cianjur Handika Firdaus mengatakan sebagian besar penerima merupakan tenaga pendidik yang sebelumnya telah terdaftar sebagai penerima bansos sebelum diangkat menjadi ASN.

Temuan tersebut merupakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Kementerian Sosial (Kemensos) tahun anggaran 2025 di mana dari 120 ASN terdapat satu orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Sebagian besar penerima merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu dan paruh waktu di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Cianjur," katanya di Cianjur, Rabu (28/10).

Perubahan status pekerjaan yang belum diperbarui dalam basis data kependudukan diduga menjadi salah satu faktor bantuan masih tersalurkan sehingga penerima masih tercatat dalam kelompok desil bawah yang menjadi salah satu dasar penentuan sasaran program bantuan sosial.

Dinsos Cianjur bersama Inspektorat Daerah (ITDA) Cianjur memfasilitasi pemanggilan dan klarifikasi terhadap para penerima, serta melibatkan Kemensos dalam proses verifikasi sekaligus penanganan pengembalian dana yang menjadi objek temuan pemeriksaan.

Proses verifikasi dan pengembalian bantuan telah dilakukan sejak beberapa hari yang lalu.

Namun, jumlahnya baru 24 orang sehingga pihaknya menargetkan pengembalian dapat tuntas sebelum akhir 2026.