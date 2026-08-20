Ratusan Produk UMKM Penuhi Halaman Kantor Gubernur Jateng Selama 3 Hari

jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar pameran produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) unggulan di halaman Kantor Gubernur dan DPRD Jateng, Semarang, pada 20-22 Agustus 2026.

Pameran tersebut digelar dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Jawa Tengah. Lebih dari 100 tenant UMKM dari berbagai daerah di Jawa Tengah turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Beragam produk unggulan UMKM dipamerkan, mulai dari produk makanan dan minuman, kerajinan, fesyen, hingga berbagai produk kreatif lainnya. Bahkan, pamaeran itu juga diikuti oleh pelaku UMKM dari Provinsi lain, seperti dari Jawa Timur, Sumatera Barat, Banteng, dan Lampung.

Selain produk UMKM, acara itu juga ada pameran program yang diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jateng, BUMD/BUMN, swasta, lembaga lainnya, serta provinsi mitra yang telah melaksanakan kerja sama dengan Jawa Tengah.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan UMKM merupakan urat nadi perekonomian di wilayahnya. Jumlah UMKM di provinsi ini hampir 4,8 juta yang tersebar di 35 kabupaten/kota. Jutaan UMKM tersebut menjadi prioritas pembinaan dan pengembangan, mulai dari akses modal, pemasaran, dan packaging.

"Kami ingin mereka bisa berdaya guna sehingga ekonomi kerakyatan bisa berkembang. Ini bagian dari pengembangan ekonomi berbasi desa dan kota," kata Luthfi usai Opening Ceremony Peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah dan meninjau pameran UMKM pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Berdasarkan data, pembinaan UMKM oleh Pemprov Jawa Tengah juga terus berkembang. Pada Triwulan I 2026, Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah membina 199.781 UMKM, meningkat 1.001 UMKM dibandingkan tahun sebelumnya. UMKM binaan tersebut juga mampu menyerap sekitar 1,38 juta tenaga kerja.

Adapun pameran UMKM tersebut merupakan salah satu rangkaian peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Mengusung tema "Wolung Puluh Siji, Gumregut Nyawiji", Pemprov Jateng ingin menyampaikan pesan bahwa dalam membangun suatu wilayah dibutuhkan semangat kebersamaan, persatuan, dan kolaborasi.