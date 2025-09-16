Ratusan Ribu Honorer Gagal Masuk Gerbong PPPK Paruh Waktu, Tidak Semua Aman

jpnn.com - JAKARTA – Jumlah honorer yang tidak diusulkan untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu mencapai 140.129 orang.

Jumlah tersebut berdasar data yang disampaikan Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan ASN BKN Aris Windiyanto pada kegiatan BKN Menyapa, Rabu (27/8).

Aris menyebutkan, jumlah non-ASN yang diusulkan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu mencapai 1.230.857.

Jumlah honorer yang diusulkan tersebut mencapai 89,8 persen dari total potensi PPPK Paruh Waktu yang jumlahnya 1.370.986.

Bagaimana nasib honorer yang tidak diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu?

Hingga saat ini belum ada solusi dari pemerintah pusat terkait hal tersebut. Pusat menyerahkan kepada masing-masing instansi.

Ada instansi yang sudah ancang-ancang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ada yang memastikan mereka tetap lanjut bekerja, seperti Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Pemerintah Kota Mataram memastikan sebanyak 528 pegawai non-ASN yang tidak masuk dalam pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, tetap bisa bekerja seperti biasa.