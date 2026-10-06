Ratusan Ribu Pekerja Terancam, FSP RTMM-SPSI Desak Pemerintah Kaji Ulang PP 28/2024
jpnn.com, JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (FSP RTMM-SPSI) mendesak pemerintah mengevaluasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.
Regulasi tersebut dinilai berpotensi mengancam keberlangsungan industri hasil tembakau serta sektor makanan dan minuman nasional, termasuk nasib ratusan ribu pekerja.
Ketua FSP RTMM-SPSI Henry Wardhana mengatakan salah satu persoalan yang menjadi perhatian serikat pekerja ialah rencana pembatasan kadar tar dan nikotin dalam produk rokok.
Menurut dia, parameter yang diusulkan Kementerian Kesehatan tidak mempertimbangkan karakteristik industri hasil tembakau di Indonesia, yang didominasi produk rokok kretek.
Padahal, jika mengacu pada negara-negara di Eropa yang menggunakan rokok putih dengan kadar nikotin dan tar yang lebih rendah.
“Sementara untuk di Indonesia sendiri, mayoritas, tadi sudah disampaikan, 97 persen rokok kretek. Kalau kita berbicara rokok kretek, maka karakteristiknya berbeda dengan rokok putih, di mana kadar tar dan nikotinnya sudah pasti akan lebih tinggi,” ucap Henry.
Dia menilai, penerapan standar yang mengacu pada karakteristik rokok di Eropa berpotensi menimbulkan persoalan apabila diterapkan begitu saja di Indonesia.
Pasalnya, industri hasil tembakau nasional memiliki karakteristik berbeda, terutama pada industri sigaret kretek tangan (SKT) yang menyerap banyak tenaga kerja.
FSP RTMM-SPSI mendesak pemerintah mengevaluasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.
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