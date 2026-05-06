Ratusan Rider dan Modifikator Ramaikan 'Bogor Ride with Motul x NSA Autoparts'

jpnn.com, JAKARTA - Ratusan rider dan modifikator tumpah ruah di acara “Bogor Ride with Motul x NSA Autoparts” di Kopi Nako Summarecon Bogor, pada Minggu (3/4).

Acara dibuka dengan doa bersama dan briefing keselamatan berkendara. Tak lama berselang, iring-iringan motor matic modifikasi mulai bergerak menyusuri jalanan Kota Bogor.

Riding berlangsung tertib dab tetap penuh semangat, apalagi dengan kehadiran sejumlah publik figur seperti Vicky Nitinegoro, Rispo, Poppy Sovia, dan Angela Lorenza.

Rombongan kemudian finis di Fullbelly Eats. Di lokasi ini, suasana makin hidup lewat berbagai aktivitas interaktif.

Para peserta saling berbaur, sekaligus mengikuti challenge berhadiah yang disiapkan panitia.

Tak hanya riding, pengunjung juga disuguhi booth dari Motul dan NSA Autoparts yang menampilkan produk unggulan mereka.

Acara kemudian dibuka secara resmi oleh CEO NSA Autoparts Glenn Theodore dan Managing Director PT. Motul Indonesia Energy, Welmart Purba.

Welmart menegaskan keikutsertaan Motul dalam kegiatan menjadi bagian dari upaya mendekatkan diri dengan komunitas roda dua.