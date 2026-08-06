Ratusan Siswa SDN 026 Bojongloa Bandung Gagal Belajar, Sekolah Disegel Ahli Waris

jpnn.com, BANDUNG - Ratusan siswa SDN 026 Bojongloa, Jalan Cibaduyut, Kota Bandung, terpaksa tidak bisa belajar di sekolah.

Hal itu dikarenakan bangunan sekolah seluas 1.500 meter persegi itu disegel dan digembok oleh ahli waris, pada Kamis (6/8/2026) pagi.

Akibatnya, para siswa itu yang sudah datang ke sekolah tidak bisa masuk untuk belajar.

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Sejumlah guru sempat bersitegang dengan ahli waris karena menggembok dan menyegel sekolah.

Hingga akhirnya, kunci gembok pagar dibuka dan guru bisa masuk ke kawasan sekolah, sedangkan siswa dialihkan belajarnya menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Akses gerbang ke dalam sekolah pun dibuka, terdapat penjaga sekolah, guru dan kepala sekolah serta perwakilan Dinas Pendidikan Kota Bandung yang berada di sekolah.

Mereka terlihat tengah menjaga sekolah dikhawatirkan terjadi penggembokan kembali.

Di beberapa bangunan sekolah, terdapat spanduk dan stiker yang bertuliskan lahan sekolah milik ahli waris. Kawasan sekolah sepi karena siswa belajar PJJ.