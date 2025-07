Ratusan Siswa SMA Sederajat se-Jabodetabek Adu Inovasi Teknologi Air Bersih di IWWEF 2025

jpnn.com, JAKARTA - Pelibatan generasi muda menjadi salah satu langkah krusial dalam memastikan masa depan air yang berkelanjutan di tengah meningkatnya ancaman terhadap kualitas dan ketersediaan air bersih di Indonesia.

Dalam rangkaian acara Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum (IWWEF) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Bakrie bersama PERPAMSI (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia) menghadirkan kompetisi OASIS Chapter X: “Collaborating for Clean Water”.

Kompetisi yang sukses digelar Juni ini bukan sekadar ajang lomba, melainkan wahana membangun kesadaran kolektif akan krisis air yang makin nyata.

Melalui tiga kategori—Water Technology Business Plan Innovation, Water Technology Prototype, dan Ecomotion—ratusan siswa SMA/SMK/MA se-Jabodetabek diundang untuk menyumbangkan ide dan solusi nyata demi keberlanjutan air bersih.

“Air bersih bukan hanya isu lingkungan, tetapi soal keadilan generasi. Jika hari ini kita tidak membangun kesadaran dan solusi, maka masa depan kita dipertaruhkan,” ujar Ketua Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Bakrie dalam sambutannya, melalui siaran pers, Selasa (1/7/2025).

Para peserta menampilkan beragam ide inovatif, mulai dari teknologi penjernih air ramah lingkungan, sistem pemanenan air hujan terdesentralisasi, hingga kampanye sosial yang kreatif dan menyentuh hati.

Penjurian dilakukan oleh panel ahli dari dunia pendidikan, industri, dan organisasi profesional air, menjamin bahwa ide-ide yang muncul tidak hanya menarik secara akademik tetapi juga relevan untuk diimplementasikan.

Pemenang Kompetisi:

Water Technology Business Plan Innovation:

CREW – SMA BPK Penabur JABABEKA

The Don Jano – SMAN 90 Jakarta

IP-Champ – SMAK IPEKA PURI