Ratusan Siswa SMK di Makassar Ikuti Edukasi Keuangan dari Jasaraharja Putera

jpnn.com, MAKASSAR - PT Jasaraharja Putera menyelenggarakan kegiatan Literasi Keuangan Semester II Tahun 2026 bertema “The Miracle of Today for Tomorrow” di SMK Negeri 4 Makassar.

Kegiatan yang diikuti oleh 300 siswa ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung program edukasi keuangan yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta meningkatkan kesadaran generasi muda akan pentingnya pengelolaan keuangan dan perlindungan terhadap risiko sejak dini.

Rangkaian kegiatan diawali dengan laporan Ketua Pelaksana Edukasi PT Jasaraharja Putera oleh Corporate Secretary Widya Marisa dilanjutkan sambutan dari Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Mustakim dan Direktur Teknik merangkap Plt Direktur Keuangan Umum dan SDM PT Jasaraharja Putera, Suhardiman.

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Acara pembukaan makin diperkuat melalui keynote speech Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Ahmad Murad, yang sekaligus menandai dibukanya secara resmi Kegiatan Literasi Keuangan Semester II Tahun 2026 PT Jasaraharja Putera.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa peningkatan sarana olahraga melalui perbaikan lapangan olahraga yang diserahkan secara simbolis oleh Corporate Secretary PT Jasaraharja Putera kepada Kepala UPT SMK Negeri 4 Makassar.

Bantuan ini juga merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), khususnya pada aspek Social, melalui penyediaan sarana olahraga yang lebih nyaman dan layak guna mendorong tumbuhnya semangat kebersamaan, sportivitas, dan gaya hidup sehat di kalangan peserta didik.

Direktur Teknik merangkap Plt. Direktur Keuangan, Umum dan SDM PT Jasaraharja Putera Suhardiman menyampaikan di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kemudahan dalam mengakses layanan keuangan perlu diimbangi dengan pemahaman yang baik agar generasi muda mampu mengambil keputusan finansial secara tepat.

“Di era digital, kemudahan mengakses layanan keuangan harus diimbangi dengan pemahaman finansial yang baik. Sebagai siswa SMK yang akan memasuki dunia kerja maupun wirausaha, penting untuk memahami pengelolaan keuangan dan manajemen risiko sejak dini," ujar dia.