Ratusan Sukarelawan Padati Istana Wapres, Dukung Keputusan Gibran

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Ratusan sukarelawan Gibran mendatangi gedung Sekretariat Wakil Presiden untuk memberikan dukungan.

Perwakilan relawan Rumah Gibran, Rubi menyatakan kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan terhadap keputusan politik putra sulung Jokowi tersebut.

Rubi menilai langkah tersebut tepat untuk menghindari lingkaran politik besar yang menguras banyak energi.

"Menurut kami ini bukan suatu kesalahan Mas Gibran atau menurut kami ini bukan pengecut Mas Gibran, tetapi ini adalah langkah maju dia," ujar Rubi, Kamis (12/11).

Dia menjelaskan para sukarelawan yang hadir dalam rombongannya berasal dari berbagai daerah seperti Lampung, Jakarta, Jawa Barat, hingga Jawa Tengah.

Rubimenyampaikan mereka sempat bertemu secara personal dan menerima instruksi langsung untuk tetap tenang serta tidak melakukan tindakan apapun.

Rubi meyakini keputusan mundur tersebut sebagai strategi agar Gibran bisa maju sekian langkah ke depan.

Terkait arah politik ke depan, Rumah Gibran memastikan akan terus mendukung dan mengawal setiap langkah politik Gibran.