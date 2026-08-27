Ratusan Tewas dan Hilang Akibat Banjir di Nepal, Penyebabnya Diyakini Es yang Mencair

Hingga saat ini setidaknya 150 orang tewas dan ratusan orang, termasuk turis dan pendaki, hilang setelah banjir bandang menerpa perbatasan Tibet-Nepal.

Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Himalaya, Rabu (26/08) pagi waktu setempat, menewaskan sedikitnya 157 orang di Nepal dan tiga orang di Tibet, menurut pihak berwenang setempat.

Stasiun televisi CCTV milik pemerintah Tiongkok melaporkan 265 orang hilang di kawasan Gyirong di Tibet dekat perbatasan, sementara kantor berita Xinhua melaporkan lebih banyak korban jiwa.

Para pejabat dari Kementerian Pariwisata Nepal mengatakan lebih dari 400 turis hilang, sekitar 340 di antaranya adalah warga negara asing.

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, sudah mengonfirmasi 34 warga Australia termasuk korban yang hilang.

Menurutnya, saat ini ada kesulitan untuk mendapatkan informasi dari Nepal.

"Nepal adalah negara yang berkembang. Tidak punya cukup sarana seperti di Australia. Jadi informasi sangat sulit," ujar PM Albanese.

Sementara itu perusahaan pendakian asal Amerika Serikat, Himalayan Glacier, mengkonfirmasi 15 warga Australia yang mengikuti tur mereka, hilang di Nepal setelah banjir bandang.