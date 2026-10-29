Ratusan UMKM Ikut Berpartisipasi, Hekrafnas 2026 Catat Transaksi Rp 6 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - Peringatan Hari Ekonomi Kreatif Nasional (Hekrafnas) 2026 yang digelar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) pada 23–24 Oktober melibatkan sekitar 10 ribu orang di tujuh provinsi.

Kegiatan tersebut juga menghadirkan 680 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan estimasi perputaran transaksi mencapai Rp6 miliar dalam sehari di enam provinsi.

Ketua Umum DPP Gekrafs Kawendra Lukistian mengatakan, Hekrafnas menjadi momentum untuk menunjukkan potensi ekonomi kreatif dalam mendorong perputaran ekonomi masyarakat di berbagai daerah.

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Melalui program Nusantara Creative Walk, pelaku usaha lokal mendapat ruang untuk mempromosikan produk dan menjangkau pasar yang lebih luas.

“Ini bukti bahwa ekonomi kreatif bukan cuma milik Jakarta. Dari Medan sampai Manokwari, kreativitas daerah bisa langsung jadi uang yang berputar di tengah masyarakat,” ujar Kawendra, baru-baru ini.

Rangkaian Hekrafnas 2026 berlangsung di Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat.

Kegiatan di berbagai daerah tersebut meliputi bazar UMKM, pameran produk lokal, pertunjukan seni, jalan sehat, kegiatan sosial, hingga pengenalan potensi budaya dan sejarah setempat.

Di Sumatera Utara, perayaan dikemas melalui Nusantara Creative Week 2026 di Gedung Pancasila, Universitas Sumatera Utara.