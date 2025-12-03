menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Riau » Ratusan Warga di Agam Bergantung Air Bersih dari Mobil Brimob

Ratusan Warga di Agam Bergantung Air Bersih dari Mobil Brimob

Ratusan Warga di Agam Bergantung Air Bersih dari Mobil Brimob
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Warga antre mengambil air bersih dari 'mobil ajaib' Brimob Polda Riau. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, AGAM - Selama beberapa hari setelah banjir bandang atau galodo menghantam Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, warga hanya bisa bergantung pada air sungai yang keruh bercampur lumpur.

Pipa penyalur air bersih dari hulu rusak tersapu material kayu dan bebatuan. Sementara sumur-sumur rumah warga ikut terendam lumpur.

Dalam kondisi serbadarurat itu, air bersih menjadi kebutuhan paling mendesak.

Baca Juga:

Banyak warga harus menempuh jarak jauh atau menunggu hujan untuk sekadar mendapatkan sedikit air layak pakai.

Namun, situasi mulai berubah ketika Tim BKO Polda Riau tiba di lokasi bencana membawa sebuah kendaraan yang oleh warga kini dijuluki “mobil ajaib”, yakni water treatment unit milik Brimob.

Kendaraan ini diparkir di Posko Aman Nusa II Polda Riau, tepatnya di SMPN 3 Nagari Sallarih Aia Timur, Kecamatan Palembayan.

Baca Juga:

Kendaraan berbasis Isuzu ELF NPS 4x4 itu bukan kendaraan biasa.

Di dalamnya terpasang sistem filtrasi berteknologi canggih yang mampu menyaring dan mengolah air dari berbagai sumber sungai, banjir, air payau bahkan air lau menjadi air bersih yang aman langsung diminum.

Pipa penyalur air bersih dari hulu rusak tersapu material kayu dan bebatuan. Sementara sumur-sumur rumah warga ikut terendam lumpur.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI