Ratusan Warga Mengamuk, Geruduk Rumah Terduga Bandar Narkoba Rokan Hilir

jpnn.com - ROHIL - Ratusan warga Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat (10/4).

Aksi yang awalnya berlangsung damai ini dipicu keresahan masyarakat terhadap maraknya peredaran narkoba di wilayah tersebut.

Sekitar 150 orang dari massa terlebih dahulu berkumpul di Masjid Raya Panipahan, kemudian bergerak menuju Mapolsek Panipahan untuk menyampaikan tuntutan.

Kapolres Rohil AKBP Isa Imam Syahroni mengatakan dalam aksi itu warga mendesak aparat penegak hukum untuk menutup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan narkoba.

“Mereka juga meminta agar segera menangkap para pelaku yang diduga sebagai bandar dan pengedar, termasuk seorang warga berinisial M,” kata Isa Sabtu (11/4).

Setelah menyampaikan aspirasi kepada pihak kepolisian dan unsur pemerintah setempat, massa kemudian membubarkan diri sekitar pukul 16.20 WIB.

Namun, situasi berubah memanas saat sebagian massa bergerak menuju rumah seorang pria berinisial A yang diduga sebagai bandar narkoba.

Sesampainya di lokasi, massa langsung melakukan pelemparan dan perusakan terhadap rumah tersebut.