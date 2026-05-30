Raul Fernandez Juara Sprint MotoGP Italia, 3 Pembalap Jadi Korban, Bukan Marquez

jpnn.com - MUGELLLO - Pembalap Spanyol berusia 25 tahun Raul Fernandez finis pertama pada Sprint MotoGP Italia di Sirkuit Mugello, Sabtu (30/5) malam WIB.

Penunggang Kuda Besi Aprilia itu tampil dominan sepanjang sprint, berhasil keluar dari tekanan Jorge Martin yang terus menempelnya dari posisi kedua.

Fernandez finis pertama, Martin kedua, dan Fabio 'Digia' Di Giannantonio di urutan ketiga.

"Saya sangat bahagia. Saya senang dengan hasil ini, karena Anda semua bisa lihat, banyak pembalap yang kencang di sini. Jadi, ini hasil yang baik," tutur Digia kepada awak MotoGP seusai sprint.

"Semua bisa lihat. Raul sangat impresif, dia pantas mendapatkan posisi pertama itu. Buat saya, saya sudah berusaha dan saya senang," tutur Martin.

"Saya tak bisa memilih kata yang tepat. Ini kerja keras tim. Saya mencoba menjabarkan kerja yang luar biasa dari tim," kata Raul Fernandez.

Di belakang, ada tiga pembalap yang menjadi korban ketatnya persaingan sprint di Mugello.

Mereka gagal finis, yakni Joan Mir, Enea Bastianini, dan Franco Morbidelli.