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Raul Gonzalez Resmi Jadi Pelatih Real Oviedo Gantikan Julian Calero

Raul Gonzalez Resmi Jadi Pelatih Real Oviedo Gantikan Julian Calero
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Real Oviedo resmi mengumumkan Raul Gonzalez sebagai pelatih kepala pada Senin (9/11/2026). Realoviedo.es

jpnn.com - JAKARTA - Raul Gonzalez Blanco resmi menjadi pelatih baru Real Oviedo.

Legenda Real Madrid itu menggantikan Julian Calero yang dipecat Real Oviedo.

Penunjukan Raul sekaligus mengakhiri masa kepelatihan Julian Calero.

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Keputusan pemecatan Calero diambil meski Real Oviedo baru saja meraih kemenangan 2-1 atas Cadiz.

Real Oviedo mengumumkan penunjukan Raul pada Senin melalui situs resmi klub, tak lama setelah memberhentikan Calero.

Raul menyepakati kontrak hingga Juni 2028 bersama klub yang saat ini berkompetisi di kasta kedua Liga Spanyol.

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Sebelum menerima tawaran Real Oviedo, pelatih berusia 49 tahun tersebut menghabiskan enam musim menangani Real Madrid Castilla.

Salah satu pencapaian terbaiknya adalah mengantarkan tim muda Los Blancos menjuarai UEFA Youth League pada 2020.

Raul Gonzalez resmi menjadi pelatih Real Oviedo menggantikan Julian Calero yang dipecat klub Spanyol tersebut.

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