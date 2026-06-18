Raul Gonzalez Tertarik Jadi Pelatih Timnas Indonesia: Kenapa Tidak?
jpnn.com, JAKARTA - Legenda Real Madrid dan Timnas Spanyol, Raul Gonzalez, mengaku tertarik bisa menjadi pelatih Timnas Indonesia di masa depan.
Mantan striker yang pernah nyaris meraih Ballon d'Or itu mengaku tidak menutup kemungkinan menangani Skuad Garuda jika kesempatan itu datang.
"Saya sudah enam tahun menjadi pelatih tim kedua. Tapi sekarang saya bebas dan sedang menunggu untuk menjadi pelatih lagi. Mungkin di sini, di Indonesia. Kenapa tidak?" ujar Raul Gonzalez dikutip dari Youtube Sport77 Official.
Pernyataan tersebut langsung memantik perhatian publik sepak bola Indonesia. Raul bahkan membayangkan dirinya bisa berada di kursi pelatih Timnas Indonesia dalam empat hingga lima tahun mendatang.
"Mungkin di masa depan, empat atau lima tahun lagi. Pelatih tim nasional. Kenapa tidak?" lanjut pria berusia 48 tahun tersebut.
Sejak gantung sepatu pada 2015, Raul meniti karier kepelatihan bersama akademi Real Madrid.
Ia pernah menangani Real Madrid Youth sebelum dipercaya melatih Real Madrid Castilla selama beberapa musim.
Kini, statusnya yang sedang tidak terikat dengan klub mana pun membuatnya terbuka terhadap berbagai peluang baru.
Legenda Real Madrid Raul Gonzalez tertarik suatu saat bisa menjadi pelatih Timnas Indonesia. Ia menilai Indonesia memiliki potensi pemain luar biasa..
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