Ravi Andika Lebih Melankolis dalam Lagu Bulan Biru

jpnn.com, JAKARTA - Setelah lebih dari satu tahun beristirahat, Ravi Andika, akhirnya kembali menghadirkan karya terbaru.

Dia baru saja merilis single terbaru yang bernuansa melankolis bertajuk Bulan Biru.

Bulan Biru lahir sebagai sebuah karya emosional yang menceritakan tentang kedalaman rasa rindu, harapan, serta kesetiaan.

Lewat lagu itu, Ravi Andika menarasikan besarnya komitmen seseorang yang rela tenggelam dalam penantian, tidak peduli seberapa lama waktu yang harus dilalui.



Dari segi musikalitas, dia menyajikan aransemen yang intim dan syahdu. Perpaduan instrumen yang minimalis namun menyentuh, dipadukan dengan karakter vokalnya yang lembut dan harmonis, membuat emosi dalam lagu ini tersampaikan dengan sangat jujur tanpa terasa berlebihan.

Kesederhanaan inilah yang justru menjadi kekuatan utama Bulan Biru, menjadikannya lagu yang mudah meresap ke dalam hati para pendengarnya.



Bicara soal inspirasi, Ravi Andika mengatakan ada hal yang cukup unik di balik pemilihan judul lagu tersebut.

"Judul ‘Bulan Biru sebenarnya saya dapatkan dari film live action The Smurfs tahun 2011," ungkap Ravi Andika, Jumat (23/10).

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Dalam film tersebut, Bulan Biru (Blue Moon) diceritakan sebagai sebuah peristiwa ajaib yang hanya terjadi satu tahun sekali dan membuka portal di Air Terjun Terlarang, yang secara tidak sengaja melempar para karakter Smurf ke Kota New York zaman modern.

Nuansa keajaiban, perjalanan magis, dan penantian momen istimewa itulah yang ingin saya tangkap dan proyeksikan ke dalam lagu ini. Layaknya seseorang yang sedang menunggu cinta yang sempurna untuk datang.