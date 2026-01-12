menu
Rawa Buaya Jakbar Masih Terendam Banjir Setinggi 60 Cm

Permukiman di Jalan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat masih terendam banjir setinggi sekitar 60 sentimeter hingga Senin (12/1/2026) malam. ANTARA/Dokumentasi Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Banjir setinggi sekitar 60 sentimeter masih merendam permukiman di Jalan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, hingga Senin malam.

Salah satu titik banjir terparah berada di tikungan menuju ke Jalan Bojong Indah Raya dengan ketinggian genangan mencapai lutut orang dewasa.

Seorang warga Yasin (48), menyebut banjir telah menggenang sejak pukul 04.00 WIB.

"Hujan deras, naik terus, tuh, air," katanya di lokasi, Senin.

Yasin menyebut kawasan rumahnya memang rawan banjir karena kondisi jalan yang membentuk cekungan di bagian tengah.

Tak ayal saat hujan deras mengguyur dan air Kali Mookervart meluap, banjir tak lagi terhindarkan.

"Karena di sini bentuknya cekung, di dekat jalan raya enggak banjir karena lebih tinggi. Nah, rumah saya pas paling rendah," kata dia.

Menurutnya, banjir sempat surut pada sekitar pukul 14.00 WIB dan membuat warga mengira jalanan akan cepat kering.

