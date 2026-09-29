Rawan Penyalagunaan Lahan, Forkonas PP DOB Desak Pemekaran Wilayah

jpnn.com, JAKARTA - Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) mendesak pemerintah mempercepat usulan pemekaran wilayah di sejumlah daerah.

Luasan wilayah yang tidak dibarengi dengan intensitas pemerintahan dinilai potensial memicu penyimpangan seperti kasus penyalagunaan izin lahan seperti kasus summarecon di Kabupaten Bogor.

"Kasus Summarecon di Kabupaten Bogor menjadi bukti urgensi pemekaran wilayah di daerah dengan luasan begitu besar tanpa intensitas pemerintahan memadai. Fenomena ini pun bisa terjadi di berbagai wilayah lain. Maka kami Forkonas PP DOB terus mendesak agar pemerintah segera membuka kran pemekaran wilayah,” ujar Ketua Umum Forkonas PP DOB Syaiful Huda, saat membuka Rapat Pimpinan Nasional Forkonas PP DOB di Gedung Joeang 45, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026).

Huda menjelaskan bahwa usulan Kabupaten Bogor telah dilakukan sejak jauh hari. Bahkan usulan ini telah dilegitmasi oleh Pemprov Jabar. Dengan luasan wilayah dan jumlah penduduk yang begitu besar usulan ini tergolong masuk akal. Apalagi tingkat kemiskinan Bogor termasuk tertinggi di Jabar.

"Ini ironis betapa besar potensi yang dimiliki bogor, namun ketimpangan begitu tinggi. Bahkan muncul berbagai dugaan penyalagunaan lahan dan pelanggaran hukum lain akibat lemahnya intensitas pemerintahan di level kabupaten/kota,” ujarnya.

Fenomena ini, lanjut Huda juga terjadi di beberapa wilayah lain baik di Jawa maupun Luar Jawa. Maka sudah saatnya pemerintah kembali mempertimbangkan pemekaran wilayah untuk meningkatkan intensitas pelayanan dan pengawasan sehingga potensi di berbagai wilayah Indonesia benar-benar dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.

"Di sinilah peran Forkonas PP DOB untuk terus menyerukan dan memperjuangkan pemekaran wilayah di daerah-daerah yang telah memenuhi syarat,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini menegaskan bahwa pemekaran wilayah tidak hanya sekadar proyek politik kekuasaan.