Ray Bilang 1 Tahun Pemerintahan Prabowo Semrawut

Prabowo Subianto. Foto: Dicky Bisinglasi/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti melihat kesemrawutan mendominasi warna pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo menjabat Presiden RI sejak 20 Oktober 2024.

"Satu tahun kepemimpinan Prabowo, yang terasa dan menonjol itu kesemrawutan," kata Ray, Selasa (14/10).

Dia menilai, antara satu program dengan yang lainnya dikelola tanpa komando yang jelas. 

"Bergerak sendiri-sendiri dan kadang sekadar letupan," ujar Ray.

Misalnya, kata aktivis prodemokrasi itu, soal Kementerian BUMN. Tak pernah nyata dibubarkan, tetapi tidak juga diisi. 

Menurut Ray, pemerintahan era Prabowo memiliki banyak pejabat, tetapi praktik tanggung tidak jelas.

Dia pun menyinggung tiga wamen di Kemendagri. Namun, para pejabat itu tak mampu menjawab keresahan daerah terkait transfer dana. 

