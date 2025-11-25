Ray Rangkuti Dorong Prabowo Sikat Mafia Migas, Dukung Peran Strategis Pertamina
jpnn.com, JAKARTA - Aktivis politik Ray Rangkuti menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas mafia migas dan memastikan para pihak yang telah menjadi sorotan publik dapat dibawa ke pengadilan.
Ray menilai ketegasan presiden sangat diperlukan untuk menunjukkan bahwa negara tidak kalah menghadapi jaringan yang merugikan kepentingan nasional.
“Prabowo jelas harus mendorong Kejagung, Kepolisian, sampai kerja sama internasional agar mafia migas seperti Riza Chalid dan lainnya bisa dihadirkan ke pengadilan dan dibongkar tuntas,” ujar Ray Rangkuti.
Ia menilai bahwa proses hukum yang berjalan lambat, terutama ketika penetapan tersangka tidak diikuti dengan penangkapan, dapat membuat publik mempertanyakan keseriusan aparat.
“Negara tidak boleh kalah dari mafia migas. Kalau tersangka sudah ada tapi tidak ditangkap, publik bisa menilai proses hukum mandek,” tegas Ray.
Ray juga menyarankan agar pemerintah memberi tenggat waktu yang jelas kepada lembaga penegak hukum agar penyidikan kasus mafia migas tidak stagnan.
“Tenggat waktu itu penting. Kalau sampai Januari tidak tertangkap, harus ada evaluasi dan teguran. Dengan begitu ada efek jera dan kasusnya bisa tuntas,” katanya.
Di tengah dukungannya terhadap langkah Prabowo, Ray juga menyoroti posisi Pertamina sebagai BUMN yang memegang sektor strategis dalam pengelolaan migas nasional. Ia menilai model kendali negara tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas sektor energi.
ketegasan politik Prabowo dalam memberantas mafia migas, dukungan penuh kepada aparat, serta penguatan transparansi di Pertamina, akan menjadi langkah penting
