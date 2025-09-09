menu
Ray Rangkuti Sebut Reshuffle Jadi Langkah Prabowo Mengurangi Pengaruh Jokowi
(Dari kiri) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Muktaruddin, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Haji dan Umroh Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Azhar Simanjuntak mengucapkan sumpah jabatan saat pelantikan menteri dan wamen Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/bar

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menyebutkan empat dari lima menteri yang dicopot Presiden RI Prabowo Subianto saat reshuffle pada Selasa (8/9) kemarin, berstatus pembantu kepala negara era Joko Widodo (Jokowi).

"Keempatnya yakni Sri Mulyani, Budi Arie, Budi Gunawan, dan Dito Ariotedjo," kata Ray kepada awak media, Selasa (9/9).

Ray menyebutkan empat nama tersebut sebelumnya menjadi 12 anggota kabinet Prabowo yang pernah menjabat di pemerintahan era Jokowi.

"Dengan begitu, anggota kabinet Pak Prabowo yang merupakan mantan anggota kabinet Pak Jokowi hanya delapan orang lagi," ungkap pengamat politik itu. 

Menurut Ray, saat ini tinggal 25 persen tersisa menteri era Jokowi yang masih menjabat di kabinet pemerintahan Prabowo.

"Dejokowinisasi, nampaknya, sedang berlangsung, sebagai gantinya, beralih ke Gerindranisasi," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin ini mereshuffle beberapa menteri di Kabinet Merah Putih. 

Prabowo mengganti Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan (Menkeu) untuk dijabat oleh Purbaya Yudhi Sadewa.

Direktur LIMA Ray Rangkuti menganggap reshuffle pada Senin (8/9) kemarin menandakan Presiden Prabowo ingin melepaskan pengaruh Joko Widodo (Jokowi).

