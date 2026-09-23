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Ray Rangkuti Sebut Syarat Minimal Dua Fraksi Itu PT Terselubung

Ray Rangkuti Sebut Syarat Minimal Dua Fraksi Itu PT Terselubung
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Ray Rangkuti tergabung di d. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti mengkritik usulan syarat minimal dua fraksi DPR untuk mengusung capres-cawapres sebagai bentuk Presidential Threshold (PT) model baru.

Ia menyebut bahwa Presidential Threshold (PT) model baru dan terselubung itu berpotensi melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Itu artinya secara langsung mereka mau membuat PT terselubung," kata dia melalui layanan pesan, Rabu (23/9).

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Dia mengingatkan syarat minimal dua fraksi mengusung capres berpotensi menabrak aturan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan PT nol persen.

"Sebab kalau disebut dengan minimal dua fraksi yang boleh mencalonkan itu, artinya dua fraksi itu bisa saja itu sudah bisa mungkin sepuluh persen, bahkan boleh lebih dari itu atau di bawah dari itu," ujar Ray.

Pengamat politik itu sendiri menilai penerapan syarat pengusungan capres-cawapres minimal dua fraksi tak berpengaruh ke kandidat yang bakal tampil pada 2029.

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Ray menganggap nama popular seperti eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan hingga Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau KDM tetap bisa mentas pada 2029.

"Nah, kalau itu yang dilakukan, sebetulnya nama-nama yang populer sekarang di tengah masyarakat tidak ada jadi masalah," ujarnya.

Direktur Eksekutif LIMA Ray Rangkuti menilai tokoh populer tetap bisa tampil meskipun ada penerapan syarat minimal pengusungan capres-cawapres.

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