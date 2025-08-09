Ray Zulham Pimpin Perbati 2025–2029, Ini Daftar Lengkap Pengurusnya

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Perbati Ray Zulham Farras Nugraha bersama jajaran Pengurus Besar Tinju Indonesia periode 2025–2029 resmi dikukuhkan di Jakarta, Minggu (9/8/2025).

Pengurus Besar Tinju Indonesia (Perbati) resmi dilantik untuk periode 2025–2029 dengan Ray Zulham Farras Nugraha sebagai Ketua Umum. Pelantikan ini menandai era baru pembinaan tinju amatir Indonesia, sekaligus mengukuhkan Perbati sebagai induk organisasi yang berafiliasi dengan World Boxing, federasi internasional yang diakui Komite Olimpiade Internasional (IOC).

Dalam kepengurusan baru ini, Perbati memadukan unsur tokoh olahraga, pejabat publik, pelatih, mantan atlet, serta profesional di berbagai bidang.

Susunan pengurus resmi tertuang dalam SK Kepengurusan Perbati 2025–2029 sebagai berikut:

Dewan Penasehat

Johni Asadoma

Bobby Fadhilah

Martin Daniel T

Ferry Moniaga

Made Muliawan Arya

Chandra A. Setiawan

Dewan Pembina

Habiburokhman

Nazarudin Dek Gam

Rano Alfath

Darmawan Prasodjo

Pimpinan Inti