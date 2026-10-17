Raya Kitty Ungkap Pengalaman Jadi Korban Bullying di Lokasi Syuting

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Raya Kitty menceritakan pengalaman bullying yang pernah dialaminya saat menjalani syuting sinetron.

Dia mengaku mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari beberapa orang, meski merasa tidak memiliki masalah pribadi..

Cerita tersebut disampaikan Raya Kitty saat menjadi bintang tamu Pagi Pagi Ambyar di Trans TV yang tayang baru-baru ini.

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Dia menyebut ada tiga orang yang terlibat dalam kejadian itu.

“Sebenarnya kalau cerita-cerita, pastinya tuh aku enggak tahu cerita aslinya seperti apa ya. Karena secara personal kami tuh enggak ada masalah sama sekali. Enggak ada masalah maupun dengan dia atau dengan mereka ini, karena bukan, bukan cuma satu orang ya,” kata Raya Kitty.

Pemain sinetron Anak Jalanan itu mengatakan perkataan tidak menyenangkan tentang dirinya muncul saat dia sedang tidak berada di lokasi syuting karena mengalami crash atau kecelakaan di sirkuit balap.

Raya Kitty mengaku tidak mengetahui alasan di balik perlakuan tersebut. Namun, dia mendengar dugaan bahwa hal itu berkaitan dengan rasa iri karena dirinya masih baru di dunia hiburan.

“Kalau kalimatnya aku enggak bisa sebutkan yang dengan pasti, karena kejadiannya juga udah lama sebenarnya. Cuma kan ini pengalaman pahit yang aku rasain ya,” tuturnya.