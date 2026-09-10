Rayakan 100 Tahun Wiper Bosch, Visibilitas Pengemudi Jadi Prioritas
jpnn.com, JAKARTA - Berkendara pada saat hujan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan bagi sebagian orang.
Sebab, dalam hitungan detik, air hujan bisa mengganggu jarak pandang dalam berkendara saat di jalan.
Bahkan air hujan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lebih dari 31 persen.
Kondisi tersebut membuat pengemudi membutuhkan perangkat penunjang visibilitas dengan optimal. Salah satunya ialah wiper.
Meski perangkat tersebut terlihat sederhana, tetapi bisa membantu pengemudi menghadapi berbagai kondisi cuaca dan menjaga visibilitas saat berada di balik kemudi.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Pengamat otomotif Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu saat ditemui di Jakarta.
Dia menjelaskan sebagian besar keputusan pengemudi mengambil keputusan berdasarkan apa yang mereka lihat.
"Visibilitas yang baik menjadi bagian penting dalam membantu pengemudi membaca situasi dan mengambil keputusan lebih awal,” ujar Yannes dalam diskusi Genap 100 Tahun, Bosch Terus Berinovasi Jaga Visibilitas Pengemudi.
Dia menjelaskan kaca yang kotor dapat menurunkan efektivitas kontrol visual pengemudi
Ketika air, kabut, atau sisa sapuan menurunkan kontras pandangan, objek di jalan dapat terdeteksi lebih lambat.
Teknologi wiper terus dikembangkan untuk membantu pengemudi menghadapi berbagai kondisi cuaca dan menjaga visibilitas saat berada di balik kemudi.
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