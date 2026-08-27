Rayakan 11 Tahun, J&T Express Terus Perkuat Layanan & Ciptakan Dampak bagi Pelanggan
jpnn.com, JAKARTA - J&T Express memasuki usia ke-11 berkomitmen memperkuat sistem logistik, meningkatkan kualitas layanan, dan membangun hubungan yang semakin dekat dengan pelanggan dan masyarakat.
Mengusung tema “Selalu Dekat, Selalu di Hati”, perjalanan J&T Express tahun ini tidak hanya ditandai oleh pertumbuhan bisnis, tetapi juga oleh penguatan teknologi, customer experience, dan kontribusi sosial.
Secara bisnis, kinerja J&T Express tercatat terus menguat, yang ditandai dengan jumlah pengiriman pada paruh pertama 2026.
Angka itu meningkat lebih dari 65% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan tersebut juga sejalan dengan semakin besarnya peran industri logistik terhadap perekonomian Nasional.
Menurut BPS, sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 8,04% secara tahunan pada kuartal I 2026.
Untuk mengimbangi pertumbuhan volume tersebut, J&T Express terus memperkuat kapasitas dan efisiensi operasional melalui pemanfaatan teknologi.
Automatic Sorting System yang diterapkan di 19 pusat sortir mampu mempercepat proses penyortiran hingga 4 kali dibanding penyortiran secara manual, sementara lebih dari 1.000 mesin sortir di 500 Drop Center mendukung proses sortir hingga 3 kali lebih cepat.
J&T Express memasuki usia ke-11 berkomitmen memperkuat sistem logistik, meningkatkan kualitas layanan, dan membangun hubungan yang semakin dekat.
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