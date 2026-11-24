Rayakan 13 Tahun, Adelle Jewellery Bawa Seni Anyaman Rotan Lewat The Woven Collection
jpnn.com, JAKARTA - Adelle Jewellery merayakan 13 tahun perjalanan dengan menghadirkan The Woven Collection, koleksi perhiasan yang terinspirasi dari seni anyaman rotan Indonesia.
Koleksi tersebut dikembangkan melalui kolaborasi bersama Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif RI dan sejumlah pelaku industri kreatif lokal.
Mengusung tema The Art of Jewellery, Adelle Jewellery memadukan desain, inovasi, keterampilan perajin, serta kekayaan budaya Indonesia dalam karya perhiasan kontemporer.
Pemilihan rotan sebagai inspirasi bukan tanpa alasan. Rotan dan berlian alami dinilai memiliki kesamaan karakter, yakni berasal dari alam dan melalui proses panjang sebelum menjadi sebuah karya seni.
Dalam pengembangan koleksi tersebut, Adelle Jewellery melakukan riset dengan melibatkan 50 perajin seni anyaman rotan, mulai dari pembuatan sketsa, eksplorasi pola, hingga pengembangan prototipe.
R&D Manager Adelle Jewellery Melissa Surya mengungkapkan The Woven Collection menjadi salah satu koleksi dengan tingkat pengerjaan paling kompleks yang pernah dikembangkan perusahaan.
“The Woven merupakan salah satu koleksi dengan tingkat kompleksitas tertinggi yang pernah kami kerjakan,” ungkap Melissa, Selasa (24/11).
Tantangannya adalah menerjemahkan karakter anyaman rotan ke dalam struktur jewellery yang tetap presisi, elegan, dan nyaman dikenakan, dengan setiap piece membutuhkan proses hingga 960 jam.
Rayakan 13 Tahun, Adelle Jewellery Angkat Seni Anyaman Rotan Lewat The Woven Collection
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