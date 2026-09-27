Rayakan 2 Dekade, DXI 2027 Siap Mempertemukan Industri Diving & Adventure April Mendatang

jpnn.com - JAKARTA — Pameran Deep and Extreme Indonesia (DXI) 2027 akan kembali hadir sebagai platform utama yang mempertemukan industri diving, marine, outdoor adventure, lifestyle, serta berbagai komunitas dan pelaku industri pendukungnya pada 15–18 April 2027 mendatang.

Ajang bertema Twenty Years of Deep Collaboration yang siap digelar di Hall B, Jakarta International Convention Center (JICC) ini menandai perjalanan dua dekade penyelenggaran DXI.

Menurut Founder DXI Dharmawan Sutanto, perjalanan dua dekade ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak yang konsisten membangun dan menghidupkan ekosistem DXI, mulai dari mitra, komunitas, pelaku industri, hingga generasi baru.

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“Ada mitra yang mendukung sejak awal, komunitas yang terus menghidupkan kegiatan, dan generasi baru yang datang dengan cara pandang yang segar," kata Dharmawan dalam keterangannya di Jakarta baru-baru ini.

Dia berharap DXI dapat terus menjadi ruang yang mempertemukan ide dengan peluang bisnis bagi para pemangku kepentingan. Sembari memperkuat kerja sama yang telah terjalin, kata dia, DXI juga diharapkan dapat menjadi tempat dimulainya kolaborasi baru yang mungkin belum pernah dibayangkan sebelumnya.

Project Manager DXI 2027 Irfant Rifani menyampaikan bahwa penyelenggaraan pada 2027 diarahkan untuk membangun ekosistem yang aktif dan berkelanjutan sepanjang tahun melalui penguatan komunitas serta kolaborasi lintas hobi.

Visi tersebut diwujudkan melalui peluncuran DXI Adventure Hub, sebuah platform digital khusus bagi para pemangku kepentingan di ekosistem petualangan.

Platform ini berfungsi sebagai sarana informasi, promosi, dan komunikasi yang menghubungkan berbagai aktivitas, mulai dari penyediaan produk, pelatihan, edukasi, hingga paket perjalanan wisata.