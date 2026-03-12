Rayakan 2 Dekade Eksistensi, Dirty Heads Rilis Seven Seas

jpnn.com, CALIFORNIA - Band reggae asal Amerika Serikat, Dirty Heads, menyuguhkan single terbaru yang bertajuk Seven Seas.

Lagu tersebut menghadirkan nuansa hangat yang melodis dengan perpaduan khas reggae, hip-hop dan pop alternatif yang telah menjadi identitas musikal Dirty Heads selama lebih dari 2 dekade.

Seven Seas sekaligus menjadi karya baru pertama dari Dirty Heads sejak perilisan deluxe edition album Midnight Control pada 2023.

Melalui lagu itu, Dirty Heads kembali menyoroti tema koneksi, ketahanan, dan kebersamaan: nilai-nilai yang kerap jadi inti dari perjalanan musik.

Lewat aransemen yang santai dan groove yang laid-back, Seven Seas menyajikan lirik reflektif tentang pentingnya saling hadir dan mendukung satu sama lain di masa-masa sulit.

Lagu tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan Dirty Heads dalam menyeimbangkan energi musik yang terasa ringan dengan kedalaman emosional yang kuat.

"Rasanya seperti semesta sedang melemparkan ombak yang cukup berat kepada kita semua saat ini,” ungkap vokalis Jared Watson.

“Banyak orang di sekitar saya, termasuk saya sendiri, sedang merasakan hal itu. Tapi setiap kali saya terhubung dengan teman-teman saya, saya selalu diingatkan bahwa seberat apapun yang kita bawa, selalu ada ruang untuk saling mendukung. Seven Seas adalah tentang ikatan itu, tentang selalu ada untuk keluarga dan teman dalam situasi apa pun," sambungnya.



Sejak aktif pada awal 2000an, Dirty Heads berhasil membangun basis penggemar global berkat kemampuan memadukan berbagai genre seperti reggae, hip-hop, alternative rock, dan pop secara mulus.