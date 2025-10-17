Rayakan 24 Tahun, The Upstairs Kembali Mengorbitkan Satelit

jpnn.com, JAKARTA - Band asal Jakarta, The Upstairs baru saja memasuki usia ke-24 tahun pada 5 Oktober 2025. Perjalanan panjang telah dilalui, dari era Antahberantah hingga Semburat Silang Warna, melibas berbagai panggung.

Dalam merayakan momen spesial ini, The Upstairs memilih cara sederhana namun berarti, yakni dengan merilis ulang lagu Satelit.

Vokalis Jimi Multhazam mengatakan Satelit bukan sekadar lagu lama yang dibangkitkan, melainkan penanda personal dari titik perubahan dalam caranya menulis lirik.

Dia mulai memandang penulisan sebagai semacam teater di kepala: menyusun adegan, membentuk ruang, menghadirkan narasi, dan rasa sinematik. Dari sanalah Jimi merasa memasuki babak baru sebagai penulis, dan Satelit menjadi simbol dari fase tersebut.

“Satelit jadi titik itu buat gue, pencapaian lirik yang paling berarti,” kata Jimi Multhazam, Jumat (17/10).

Lagu Satelit pertama kali muncul dalam album Energy (2006), masa ketika The Upstairs sedang berada di puncak euforia disko dan new wave. Hampir dua dekade kemudian, Satelit kembali dihadirkan dengan napas berbeda.

Rian Ajhi, drummer The Upstairs, menghidupkannya kembali dalam wujud lagu electronic dance berdenyut modern. Dia banyak bereksperimen dengan sampling sound yang diolah lalu dipadukan dengan tekstur analog.

"Prosesnya tidak sebentar. Saya benar-benar mencari keseimbangan agar energi elektroniknya tetap terasa dinamis dan hidup, bukan sekadar ritme yang datar,” jelasnya.