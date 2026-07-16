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Rayakan 25 Tahun Perjalanan, Gery Hadirkan Semangat Baru Bersama Generasi Masa Kini

Rayakan 25 Tahun Perjalanan, Gery Hadirkan Semangat Baru Bersama Generasi Masa Kini
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Gery merayakan 25th Geryversary dengan mengusung semangat 'Level Up, Grow Stronger' pada Rabu (15/7). Perayaan ini dilengkapi dengan hadirnya wajah baru maskot Gery, bergabungnya Iqbaal Ramadhan sebagai brand ambassador, serta komitmen untuk terus menghadirkan inovasi produk yang relevan bagi masyarakat Indonesia. Foto: Dokumentasi Garudafood

jpnn.com, JAKARTA - Gery, salah satu merek biskuit dan wafer di bawah naungan PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (Garudafood), merayakan 25 tahun perjalanannya tumbuh bersama masyarakat Indonesia.

Momentum ini ditandai dengan penampilan baru maskot Gery, bergabungnya Iqbaal Ramadhan sebagai brand ambassador, serta penegasan komitmen Gery untuk terus menghadirkan inovasi produk yang relevan dengan mengusung semangat 'Level Up, Grow Stronger'.

Sejak 2001, Gery telah hadir menemani berbagai momen keseharian masyarakat Indonesia, mulai dari bekal sekolah, teman belajar, camilan di sela aktivitas, hingga momen kebersamaan keluarga dan sahabat.

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Kehadiran di berbagai momen tersebut menjadi bagian dari perjalanan Gery dan membangun kedekatan dengan konsumen lintas generasi selama dua setengah dekade.

Director of Garudafood Johny Soegiarto menyampaikan kepercayaan masyarakat Indonesia selama 25 tahun ini telah menjadi fondasi perjalanan Gery.

"Memasuki babak baru ini, kami ingin terus memahami kebutuhan konsumen yang terus berkembang melalui inovasi yang bermakna dan memperkuat posisi Gery sebagai teman ngemil favorit, sekaligus menunjukkan bahwa produk asli Indonesia mampu terus bersaing dan semakin dikenal di pasar global," ujar Fransiskus dalam keterangan resminya, Kamis (16/7).

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Mengikuti Perubahan Cara Masyarakat Indonesia Menikmati Camilan

Seiring perubahan gaya hidup, cara masyarakat menikmati camilan pun terus berkembang.

Penampilan baru maskot dan bergabungnya Iqbaal Ramadhan sebagai brand ambassador menandai momentum 25 tahun perjalanan Gery

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