Rayakan 30 Tahun Eksistensi, Grup Musik Lawas Bayou Gelar Konser Intimate

jpnn.com, JAKARTA - Band lawas Bayou, merayakan tiga dekade eksistensinya di industri musik Indonesia dengan menggelar konser intimate bertajuk "Bayou Reborn 30 Years of Legacy" di Odin Sampoerna Strategic, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Konser yang hadir untuk mengobati rasa rindu tersebut menjadi penanda kembalinya band yang dikenal lewat lagu hit "Hanya Dirimu" tersebut, setelah perjalanan panjang sejak merilis album rekaman pertama pada 1995.

Vokalis Bayou, Binsar, mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian 30 tahun berkarya.

"Perjalanan Bayou dari 1995 sampai 2025, kami sudah eksis 30 tahun. Ini perjalanan luar biasa, banyak band yang perjalanannya tidak sejauh ini," ujar Binsar.

Menurut Binsar, ide konser perayaan tersebut muncul dari pertemuannya dengan kibordis Bayou, Andi ketika mereka menyadari tahun 2025 menandai usia emas grup.

"Tidak ada salahnya buat konser atau merayakan 30 tahun berkarya sebagai bentuk menunjukkan kami masih eksis," imbuhnya.

Binsar bersyukur niat baik untuk menggelar konser intimate Bayou Reborn 30 Years of Legacy akhirnya dapat terealisasi.

Sementara itu, Kibordis Bayou, Andi menjelaskan konser yang seharusnya digelar pada 29 Agustus sempat tertunda, karena adanya force majeure.