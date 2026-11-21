jpnn.com, JAKARTA - Memasuki empat dekade, PT Daun Teratai terus berkomitmen terhadap inovasi produk herbal.

Perusahaan yang berdiri pada 1986 itu melakukan re-launching CSA-300 di The Gaia Hotel, Bandung, (19/11).

Chief Marketing Officer PT Daun Teratai Dave Stanley menyampaikan perjalanan 40 tahun Daun Teratai merupakan refleksi dari komitmen untuk terus berkembang, berinovasi, dan menghadirkan produk herbal berkualitas.

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“Re-Launching CSA-300 bukan sekedar pembaruan produk, tetapi juga menjadi langkah kami memperkuat relevansi inovasi herbal dengan kebutuhan masyarakat saat ini,” ujar Dave di Jakarta, Sabtu (21/11).

Acara Re-launching yang dihadiri dan dipimpin oleh Dave Stanley selaku Owner Daun Teratai tersebut sekaligus memperkenalkan CSA-300 dengan konsep “Dual Wellness — One Formula, Two Solutions”, yang menawarkan dua pendekatan pemeliharaan kesehatan melalui Daily Care dan Intensive Care.

Melalui pembaruan ini, CSA-300 hadir dengan pengembangan ekstrak herbal yang lebih terkonsentrasi melalui dua metode ekstraksi.

Menurut dia, inovasi tersebut dikembangkan untuk menjaga kualitas kandungan alami tanaman herbal, termasuk senyawa flavonoid yang dikenal memiliki aktivitas antioksidan.

Daun Teratai juga menyampaikan bahwa ekstrak CSA-300 telah memenuhi standar pengujian yang mengacu pada Health Sciences Authority (HSA) Singapura, sebagai bagian dari komitmen perusahaan terhadap kualitas dan keamanan bahan herbal.