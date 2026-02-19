Rayakan 40 Tahun, Formula Perkuat Inovasi dan Loyalitas Konsumen

jpnn.com, JAKARTA - Perjalanan 40 tahun Formula menandai konsistensi merek lokal tersebut dalam menjaga kepercayaan pasar di tengah dinamika kebutuhan masyarakat.

Selama empat dekade, Formula—merek perawatan gigi dan mulut dari OT Group—terus menghadirkan inovasi produk yang dipadukan dengan edukasi kesehatan serta kontribusi sosial.

Momentum ini sekaligus menegaskan posisi Formula sebagai mitra jangka panjang keluarga Indonesia dalam mendukung kualitas hidup yang lebih sehat lintas generasi.

Seiring pertumbuhannya, Formula memperkuat posisinya sebagai merek kebanggaan nasional melalui pengembangan produk yang relevan dengan kebutuhan konsumen.

Pendekatan inovasi berbasis teknologi yang diiringi edukasi kesehatan gigi dan mulut menjadi fondasi utama strategi bisnis perusahaan dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan.

Managing Director Formula Jenifer Fransisca, menegaskan perjalanan empat dekade tersebut bertumpu pada kepercayaan publik.

"Kepercayaan inilah yang mendorong kami untuk terus menghadirkan solusi perawatan gigi dan mulut yang relevan, berkualitas, dan mudah diakses oleh seluruh keluarga Indonesia,” ujarnya.

Komitmen peningkatan kualitas hidup masyarakat juga diwujudkan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam rangka perayaan 40 tahun.