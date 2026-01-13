Rayakan 500 Tahun Jakarta, Real Madrid vs Barca Legends Digelar di GBK

jpnn.com, JAKARTA - Publik sepak bola Indonesia akan menjadi saksi langsung salah satu rivalitas paling legendaris dalam sejarah sepak bola dunia.

Dua raksasa Spanyol, Real Madrid Legends dan Barca Legends, dipastikan berhadapan dalam tajuk “Clash of Legends Jakarta” di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada 18 April 2026.

Meski diperkuat para legenda, rivalitas Real Madrid dan Barcelona tetap menyala dengan intensitas yang sama seperti saat kedua klub bertarung di level tertinggi.

Clash of Legends Jakarta menjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun ke-500 Kota Jakarta, sekaligus menegaskan posisi Jakarta sebagai kota global yang siap menjadi tuan rumah event olahraga kelas dunia.

Ajang itu merupakan hasil kolaborasi Senyawa Entertainment, MPRO International, dan Dewa United, dengan dukungan penuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta DRX Token sebagai sponsor utama.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa kehadiran Clash of Legends memiliki makna strategis bagi citra dan positioning Jakarta di mata internasional.

"Secara pribadi, maupun sebagai Gubernur, kami menyambut baik dan mendukung penuh agar Clash of Legends dapat berlangsung dengan lancar, sukses, dan meninggalkan kesan mendalam bagi para pecinta sepak bola, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di seluruh Indonesia," ucap Pramono Anung di Balai Kota DKI, pada Senin (12/1).

Dalam rangka menyambut HUT ke-500 Jakarta, Pramono Anung berharap pertandingan itu benar-benar menjadi laga legenda yang menarik antara Barcelona dan Real Madrid, serta menjadi tontonan berkualitas bagi masyarakat.