Rayakan 55 Tahun di Indonesia, Mitsubishi Berbagi Kesenangan di GJAW 2025
jpnn.com, TANGERANG - Mitsubishi tampil dengan cara berbeda di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 yang digelar 21–30 November.
Bukan sekadar hadir rutin setiap tahun, pabrikan berlogo tiga berlian itu menjadikan GJAW sebagai momen perayaan 55 tahun perjalanan mereka di industri otomotif Indonesia.
Mengusung tema “Empowering Every Journey”, Mitsubishi membangun booth bernuansa reflektif sekaligus futuristis di Hall 10 ICE BSD.
Seluruh cerita panjang kiprah Mitsubishi di Indonesia, inovasi produknya, hingga gaya hidup pelanggan diramu dalam satu pengalaman pameran yang menyatu.
“55 tahun bukan sekadar angka, melainkan kisah kebersamaan yang penuh makna,” ungkap Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Atsushi Kurita, Jumat.
“Melalui GJAW 2025, kami ingin berbagi semangat dan rasa terima kasih kepada seluruh pelanggan dan mitra.”
Kurita menegaskan komitmen Mitsubishi tetap sama sejak awal: menghadirkan kendaraan yang andal, aman, dan nyaman bagi keluarga Indonesia.
Oleh karena itu, booth kali ini dirancang agar pengunjung bisa merasakan bahwa Mitsubishi bukan hanya produsen mobil, tetapi juga mitra dalam rutinitas keseharian.
