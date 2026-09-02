Rayakan 80 Tahun, Cathay Pacific Gelar Promo Spesial Sepanjang September 2026

jpnn.com, JAKARTA - Maskapai Cathay Pacific merayakan perjalanan 80 tahunnya sejak berdiri 1946 dengan menghadirkan promo spesial “AnniFAREsary”.

Promo ini berlaku sepanjang September 2026 dan menawarkan berbagai keuntungan mulai dari diskon tiket, bonus Asia Miles, hingga penawaran lifestyle.

Cathay dalam keterangan resminya, Senin (1/9/2026), menyampaikan kampanye ini merupakan bentuk apresiasi kepada pelanggan yang telah menemani maskapai tersebut selama delapan dekade menghubungkan berbagai destinasi di dunia.

Promo Tiket dan Diskon Khusus Anggota

Selama September 2026, pelanggan dapat menikmati harga spesial ke hampir 50 destinasi Cathay Pacific di berbagai kelas kabin, dengan periode perjalanan hingga Agustus 2027.

Khusus anggota Cathay, ada penawaran tambahan yang hanya berlaku 1–15 September 2026 melalui cathay.com:

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1. Potongan Rp 1.280.000

Untuk penerbangan ke Hong Kong, Asia Timur Laut, dan Tiongkok Daratan.