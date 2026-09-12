Rayakan 80 Tahun, Galva Group Perkuat Visi & Dampak untuk Masyarakat
jpnn.com, JAKARTA - President Director Galva Group Oki Widjaja menyampaikan bahwa perjalanan 80 tahun merupakan bukti ketahanan (resilience) perusahaan yang dibangun di atas fondasi kekeluargaan yang kuat.
Memasuki usia ke-80 tahun, kelompok usaha di bidang penyediaan solusi teknologi, elektronik, audio komunikasi, hospitality, hingga manajemen investasi itu hanya mengukuhkan posisinya melalui pertumbuhan bisnis, tetapi juga melalui penegasan nilai-nilai dasar yang diusungnya.
Mengangkat tema “Rooted in Legacy, Rising to the Future”, momen delapan dekade ini menjadi pijakan penting bagi perusahaan untuk merefleksikan dedikasi, memperkuat visi masa depan, serta membagikan dampak positif secara langsung kepada masyarakat di lingkungan sekitar.
Sebagai bentuk nyata dari nilai kasih dan kekeluargaan yang dianut perusahaan, Galva Group menggelar program tanggap peduli bagi warga terdampak musibah kebakaran di kawasan Jl. Batu Ceper,Gambir - Jakarta Pusat—yang berlokasi tepat di lingkungan sekitar kantor pusat Galva, Jumat (11/9/2026).
"Aksi sosial ini digerakkan secara kolektif oleh perusahaan dan seluruh karyawan Galva Group," ungkap Oki di Jakarta, Sabtu (12/9).
Total 320 kepala keluarga yang terdampak musibah kebakaran menerima goodie bag tersebut.
Menurut Oki, sebagai perusahaan yang telah hadir dan tumbuh bersama masyarakat, Galva merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi dan penyediaan produk elektronik serta kebutuhan teknologi.
"Galva tidak hanya berfokus pada bisnis, tetapi juga berupaya membangun hubungan yang baik dengan lingkungan dan masyarakat di sekitar," jelas Oki.
President Director Galva Group Oki Widjaja menyampaikan bahwa perjalanan 80 tahun merupakan bukti ketahanan (resilience) perusahaan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Prudential Indonesia Raih Tiga Penghargaan Bidang SDM, Dukung Pengembangan Karyawan
- Sabar Tobing Tekankan Kepatuhan Pajak sebagai Fondasi Bisnis dan Melindungi Aset Perusahaan
- Rp 1 Triliun Setahun, Pakar: Tenor 80 Tahun Tidak Membuat Utang Whoosh Menjadi Murah
- PPM Manajemen Paparkan Riset Integritas Organisasi di GEF 2026
- Pertamina UMK Academy 2026 Resmi Dimulai, Lebih dari 1.500 Pelaku Usaha Terpilih
- PR INDONESIA Belajar Langsung Praktik Komunikasi Internal yang Diterapkan Pertamina