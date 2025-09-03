menu
Rayakan 80 Tahun Tiongkok, Prabowo Sebarisan dengan Putin & Kim Jong Un

Rayakan 80 Tahun Tiongkok, Prabowo Sebarisan dengan Putin & Kim Jong Un
Presiden Indonesia Prabowo Subianto saat menghadiri Perayaan 80 Tahun Kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok, di Tian’anmen, Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada Rabu (3/9). Foto: dokumentasi Photo Pool China Victory Day

jpnn.com, BEIJING - Presiden Indonesia Prabowo Subianto, menghadiri Perayaan 80 Tahun Kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok.

Perayaan itu digelar di Tian’anmen, Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada Rabu (3/9).

Kehadiran Prabowo dalam parade itu menandai partisipasi aktif Indonesia pada momentum bersejarah yang turut dihadiri sejumlah pemimpin dunia.

Saat tiba. Prabowo disambut hangat oleh Presiden RRT Xi Jinping beserta Madam Peng Liyuan.

Dalam sesi foto bersama, Prabowo tampak berdiri di sebelah kanan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Usai sesi foto bersama, Prabowo bersama para pemimpin dunia lainnya kemudian bergerak menuju Tian’anmen Rostrum.

Dari Tian'anmen Rostrum, Prabowo Subianto kemudian duduk berdampingan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Premier Li Qiang.

Mereka l menyaksikan dan menikmati gelaran perayaan setiap 10 tahun sekali ini.

