Rayakan Akhir Tahun 2025, Renos Gelar Perayaan Tanggal Kembar Promo 12.12

jpnn.com - Renos (pionir online marketplace solusi home and living), secara resmi mengumumkan kegiatan promosi Tanggal Kembar Promo (TKP) 12.12 saat hadir dalam Car Free Day (CFD) Jakarta.

Dengan mengusung semangat "Urusan Rumah, Renos Urusin," Renos menghadirkan pengalaman belanja dan layanan rumah yang praktis serta ramah keluarga.

Di CFD, Renos membawa games interaktif di mana peserta berkesempatan memenangkan dan membawa pulang berbagai produk kebutuhan rumah tangga berkualitas, termasuk sofa, lampu, kursi, mixer, dan berbagai peralatan home & living lainnya.

Aktivasi itu dirancang untuk menciptakan pengalaman interaktif menarik sekaligus memamerkan ragam produk lengkap yang ditawarkan Renos.

Chief Commercial Officer Renos Indonesia Arum Sekartika mengatakan kehadiran mereka di CFD Jakarta kali ini bertujuan untuk menjadi jembatan bagi Renos dan masyarakat untuk menjadi lebih dekat.

“Dengan menghadirkan pengalaman interaktif menarik bagi para pengunjung sekaligus memperkuat posisi Renos sebagai solusi terlengkap untuk segala kebutuhan home & living,” ucap Arum dalam keterangannya.

“Momentum ini juga sebagai puncak perayaan TKP 12.12 di mana selain pastinya berbagi diskon kami juga akan membagikan berbagai hal menarik seperti, merchandise Renos, kopi gratis, dan voucher belanja dari Renos,” lanjutnya.

Selain kegiatan aktivasi itu, Renos juga menggelar promo tanggal kembar 12.12 dengan menawarkan berbagai promosi menarik, yakni: