Rayakan Anniversary, Epson Hadirkan Promo Spesial untuk Proyektor Serbabisa hingga Cashback

jpnn.com, JAKARTA - Epson Indonesia merayakan momen anniversary dengan menghadirkan program promosi spesial bagi konsumen yang ingin mendapatkan pengalaman visual berkualitas untuk berbagai kegiatan, mulai dari rapat dan berdiskusi, mengajar, bahkan hingga menikmati acara hiburan.

Melalui program Epson Anniversary, konsumen berkesempatan mendapatkan hadiah uang elektronik hingga Rp150.000 atau potongan harga hingga Rp300.000 pada pembelian sejumlah proyektor Epson EB Series yang tercakup dalam program anniversary ini.

Kehadiran proyektor saat ini semakin berkembang mengikuti kebutuhan pengguna yang semakin dinamis.

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Jika sebelumnya proyektor identik dengan perangkat pendukung presentasi di ruang rapat atau ruang kelas, kini penggunaannya telah berkembang ke berbagai aktivitas.

Proyektor dapat menjadi perangkat pendukung untuk bekerja dari rumah, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), kegiatan komunitas dan rumah ibadah, hingga menikmati film dan berbagai konten hiburan bersama keluarga.

Melihat kebutuhan tersebut, Epson menghadirkan lini proyektor yang dirancang sebagai menjadi solusi serbabisa dengan beragam pilihan model yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

Melalui jajaran EB Series, Epson memberikan fleksibilitas bagi konsumen untuk memilih proyektor berdasarkan kebutuhan penggunaan, baik untuk aktivitas profesional maupun personal.

Head of Product Manager Visual Instrument Epson Indonesia Hesti Astina mengungkapkan proyektor saat ini bukan lagi sekadar perangkat untuk presentasi.