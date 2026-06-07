Rayakan Bulan Bung Karno, Kulturnesia Gelar Nobar Film Joko Anwar
jpnn.com, JAKARTA - Kulturanesia menggelar pemutaran film dengan nonton bareng (nobar) Ghost in the Cell karya Joko Anwar memperingati Bulan Bung Karno di Metropole XXI, Kompleks Megaria, Jakarta Pusat, Minggu (7/6).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Kepala BKN PDIP Once Mekel, politikus PDIP Kris Dayanti, serta pemeran Ghost in the Cell Aming Supriatna Sugandhi hadir dalam pemutaran film itu.
Once menuturkan acara nobar yang digelar Kulturanesia sebagai bentuk apresiasi terhadap karya anak bangsa sekaligus menjaga api semangat ide-ide Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno.
Dia menegaskan pentingnya kebudayaan yang mengakar dari kehidupan masyarakat seperti menjadi amanat Bung Karno.
"Dalam konteks sebagai satu gerakan sesuai dengan amanat dari Bung Karno, bahwa kebudayaan harus mengakar dari kehidupan masyarakat Indonesia dan juga harus menginspirasi kita semua," kata Once.
Legislator Komisi X DPR RI itu menyampaikan bahwa Juni ini menjadi momen peringatan kelahiran Bung Karno pada 6 Juni 1901.
Menurutnya, peringatan ini bukan sekadar mengenang masa lalu, tetapi upaya menghidupkan cita-cita Bung Karno.
"Kita sama-sama menjaga api semangatnya, ide gagasan dari Bung Karno yang tidak akan pernah mati," kata Once.
Kepala BKN PDIP Once Mekel mengungkap alasan menggelar nobar Ghost men in the Cell memperingati Bulan Bung Karno, Minggu (7/6).
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