Rayakan Dies Natalis ke-59, Universitas Pancasila Bertekad Lahirkan Lulusan Berkualitas

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Pancasila (UP) menggelar puncak acara Dies Natalis ke-59 dengan penuh semangat kebersamaan dan rasa syukur atas perjalanan panjang sebagai institusi pendidikan yang konsisten menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek tridharma perguruan tinggi.

Kegiatan bertajuk “Pesta Rakyat: Sepenuh Hati Merawat Pancasila, Semakin Berdampak” ini berlangsung meriah di Kampus Universitas Pancasila, Jakarta, Sabtu (1/11).

Suasana kampus terasa semarak sejak pagi. Ribuan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan alumni tumpah ruah mengikuti beragam kegiatan seperti Jalan Sehat Bersama, Bazar UMKM, pemberian penghargaan dan santunan, hingga acara hiburan.

Momen kebersamaan makin terasa ketika seluruh sivitas akademika Universitas Pancasila menampilkan flashmob kolosal, simbol semangat gotong royong dan cinta Tanah Air.

“Selama 59 tahun, Universitas Pancasila telah menjadi rumah bagi lahirnya generasi penerus bangsa. Kami ingin UP tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berkarakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila,” ujar Rektor Universitas Pancasila Prof Adnan Hamid.

Dia menyebut semangat sinergi, inovasi, dan prestasi menjadi landasan Universitas Pancasila untuk terus mencetak lulusan yang terampil, berdaya saing global, dan memiliki kepedulian sosial tinggi.

“Kami bertekad melahirkan lulusan yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta menjunjung tinggi semangat gotong royong,” tegasnya.

Acara puncak Dies Natalis Universitas Pancasila ke-59 juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Siswono Yudo Husodo selaku Ketua Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP), Jenderal TNI (Purn) H. Agum Gumelar selaku Ketua Pengawas YPPUP, dan Prof Muhammad Anis, selaku Ketua Pengurus YPPUP beserta jajaran.