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Rayakan Dua Dekade, Watsons Indonesia Hadirkan Promo Spesial 9.9

Rayakan Dua Dekade, Watsons Indonesia Hadirkan Promo Spesial 9.9
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Watsons 9.9 Super Sale. Foto dok Watsons

jpnn.com, JAKARTA - Watsons Indonesia memberikan penawaran special melalui promo Watsons 9.9 Super Sale, dengan moment puncak yang berlangsung pada 9–11 September 2026, sekaligus sebagai bagian dari perjalanan 20 tahun.

Ingin terus relevan dengan customer, periode double date ini memberikan beragam penawaran spesial untuk kebutuhan beauty, health, hingga personal care, sekaligus memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dari setiap transaksi.

Selama periode Watsons 9.9 Super Sale yang ekslusif hanya ada di platform online Watsons, pelanggan dapat menikmati diskon hingga 70%, extra discount khusus Watsons Members, special voucher hingga Rp100.000, serta harga spesial dan promo menarik untuk berbagai kategori produk.

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Tidak hanya itu, pelanggan juga dapat menikmati Flash Voucher yang hadir dua kali sehari selama 9–11 September 2026, serta flash sale dengan penawaran terbatas yang sayang untuk dilewatkan.

Watsons 9.9 Super Sale juga menghadirkan brand-brand favorit pelanggan, mulai dari Watsons Collection, Sayap Mas, Luxcrime, ESQA, Hanasui, La Roche-Posay, Hint, Maybelline, Youvit, Cetaphil, D'Alba, Nutrimax, dan masih banyak lagi. Dengan pilihan yang beragam, pelanggan dapat menemukan kebutuhan dalam satu platform belanja.

Untuk memberikan pengalaman berbelanja yang semakin praktis, pelanggan bisa berbelanja melalui website resmi Watsons Indonesia maupun aplikasi Watsons ID yang dapat di download melalui iOS  atau Android.

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Pengguna Watsons app dan website juga bisa memanfaatkan layanan Home Delivery Express dan Click & Collect Express untuk mendapatkan pesanan dengan lebih mudah dan cepat.

Program Watsons 9.9 Super Sale juga tidak berhenti di tanggal 9–11 September saja.

Saatnya rayakan 9.9 dengan pilihan yang lebih banyak dan penawaran yang lebih maksimal hanya di Watsons.

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