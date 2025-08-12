Rayakan HAN 2025, Herman Deru Bernyanyi dan Bermain Bersama Anak-Anak
jpnn.com, PALEMBANG - Puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-41 tingkat Provinsi Sumatera Selatan dipenuhi tawa riang.
Sebab, ratusan anak-anak yang merayakan HAN di Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya (TPKS) Palembang, Senin (11/8/2025).
Acara yang digelar Pemerintah Provinsi Sumsel melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) ini berlangsung meriah, diwarnai beragam permainan tradisional dan wahana hiburan.
Hadir langsung, Gubernur Sumsel H. Herman Deru membaur bersama anak-anak. Ia berdialog hangat, menanyakan hobi hingga cita-cita mereka saat dewasa kelak.
Tak hanya berbincang, Herman Deru juga memberikan kuis berhadiah. Sorak sorai peserta terdengar setiap kali ada yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar.
Momen menjadi makin berkesan ketika Doktor Ilmu Komunikasi itu mengajak anak-anak bernyanyi bersama lagu-lagu anak populer seperti Anak Sehat dan Naik Kereta Api.
“Anak-anak seringkali belum menyadari bahwa hari ini adalah hari istimewa bagi mereka. Saya bersyukur bisa merayakan langsung bersama kalian,” ujar Herman Deru.
Menurutnya, pemilihan lokasi TPKS bertujuan agar anak-anak mengenal sejarah Sumsel sejak dini. “Pendidikan sejarah itu penting untuk membentuk karakter dan kebanggaan pada daerahnya,” tambahnya.
