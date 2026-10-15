Rayakan Hari Batik, Pacific Palace Hotel Beri Diskon Buffet hingga 10 Persen
jpnn.com, BATAM - Pacific Palace Hotel Batam menghadirkan promo kuliner spesial untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sepanjang Oktober 2026.
Tamu yang mengenakan batik bisa mendapatkan diskon 10 persen untuk dua pilihan hidangan, yakni WNP Buffet All You Can Eat dan Dimsum Buffet All You Can Eat.
Promo tersebut berlaku mulai 1 hingga 31 Oktober 2026. Program ini menjadi kesempatan bagi tamu untuk menikmati aneka hidangan sekaligus menunjukkan kecintaan terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia.
WNP Buffet All You Can Eat di Athena Restaurant ditawarkan dengan harga Rp99 ribu nett per orang dewasa dan Rp50 ribu nett untuk anak usia 5–11 tahun.
Buffet tersebut menyajikan beragam menu khas Nusantara yang bisa dinikmati sepuasnya. Layanan tersedia setiap Senin hingga Jumat pukul 11.00–15.00 WIB serta Sabtu pukul 11.00–14.00 WIB di lantai 1 Pacific Palace Hotel.
Sementara itu, Golden Palace Chinese Restaurant menghadirkan Dimsum Buffet All You Can Eat dengan harga Rp139 ribu nett per orang.
Pengunjung bisa menikmati buffet dimsum setiap Sabtu pukul 17.00–22.00 WIB dan Minggu pukul 09.00–14.00 WIB. Diskon 10 persen juga diberikan kepada tamu yang mengenakan batik selama periode promo.
Selain penawaran Hari Batik Nasional, Golden Palace Chinese Restaurant menyediakan sejumlah promo tambahan. Tamu berusia 60 tahun ke atas berhak mendapatkan diskon 30 persen.
Pacific Palace Hotel Batam menghadirkan promo kuliner spesial untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sepanjang Oktober 2026
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